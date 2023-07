Ora Pinto accelera sugli acquisti

Mourinho attende ancora un centravanti e un centrocampista

Redazione

Non c’è più tempo da perdere, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Anche il mese di luglio sta volando via e Mourinho attende ancora i colpi principali in entrata della sessione di calciomercato: un centravanti e un centrocampista. Il fine settimana sarà utile per chiudere gli ultimi affari in uscita, con l’ultima novità che riguarda la cessione di Vina, vicino al Sassuolo in prestito. Dopodiché Tiago Pinto è pronto a concentrarsi totalmente e definitivamente sugli acquisti. Potrebbe essere questa, infatti, con tutta probabilità, la settimana chiave per arrivare a Scamacca.

Mercoledì terminerà il ritiro in Algarve (dove è presente anche il gm), e in programma c’è un viaggio a Londra del dirigente ex Benfica per un incontro col West Ham. Nulla di definito ancora, ma le parti hanno ripreso i contatti e nelle prossime ore decideranno quando vedersi nella capitale britannica. La Roma sa che questo è il momento di affondare il colpo.

Viste le difficoltà nel cedere Ibanez (nessuna offerta concreta arrivata a Trigoria, solo manifestazioni d’interesse), e dato che gli inglesi cercano un difensore centrale (rifiutata un’offerta recapitata al Manchester per Maguire), l’idea è quella di creare le condizioni affinché la trattativa per Scamacca possa accontentare tutti. Certamente in Inghilterra non c’è solo il West Ham al quale proporre il difensore brasiliano, ma l’occasione è troppo ghiotta per non provare a fare un te

Proseguono serrati i contatti col Psg per Renato Sanches. È lui ormai da settimane l’obiettivo per completare il centrocampo giallorosso.