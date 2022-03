Nostalgia da gol: Zaniolo scalpita

Con 4 centri complessivi, di cui solo 2 in campionato (l’ultimo a Empoli due mesi fa), il suo contributo in zona gol è ben al di sotto di quanto si potesse sperare.

Alla Roma mancano i gol di Zaniolo, come scrive Il Tempo. L’altro lato della medaglia. La Roma vince tre partite di fila per 1-0 e si celebra la solidità difensiva. Ma quando arriva una gara come quella di Udine riemerge il vero problema che Mourinho e i giocatori non riescono a risolvere: si fa una fatica enorme a costruire azioni da gol e, di conseguenza, a segnare. Il calciatore simbolo della crisi offensiva è Nicolò Zaniolo. Con 4 centri complessivi, di cui solo 2 in campionato (l’ultimo a Empoli due mesi fa), il suo contributo in zona gol è ben al di sotto di quanto si potesse sperare. Alla Roma manca da morire un “secondo violino” da affiancare al bomber Abraham, il secondo marcatore è Pellegrini a quota 7 e tutte le altre big del torneo hanno almeno due giocatori con 8 reti o più.