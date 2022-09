Mourinho: “Sembra che tutto sia contro di noi”

Il bilancio tra Udinese e Ludogorets è di due sconfitte. Dopo il ko subito all’esordio in Europa League, Mourinho assolve la sua squadra che – a differenza del match della Dacia Arena – avrebbe meritato un risultato diverso scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Lo Special One ammette come i giallorossi non abbiano giocato una gara indimenticabile, ma giudica troppo pesante l’esito della sfida: "Si tratta di un risultato bugiardo – spiega Mou nel post partita di Razgrad – non abbiamo fatto una bella partita, ma quello che abbiamo prodotto era più che sufficiente per vincere o almeno non perdere. Dopo essere passati in svantaggio ci siamo ritrovati in difficoltà per cinque minuti ma siamo comunque riusciti ad avere una grande reazione e a trovare il pareggio. Subito dopo però abbiamo incassato il secondo gol. Sembra che nelle ultime partite tutto vada contro di noi".