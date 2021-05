Mourinho fa già il mercato

I giallorossi hanno provato a soffiare il portiere Maignan al Milan

Mourinho c’è ma non si vede. Ha firmato il contratto, programma il suo sbarco a Roma e intanto prova a costruire al telefono la squadra del futuro, scrive Il Tempo. Intanto ci sono i primi retroscena: i giallorossi hanno provato a soffiare il portiere Maignan al Milan. Il “gancio” è stato Nuno Santos, ex preparatore dei portieri del Lille poi passato al Tottenham con Mourinho e ora in procinto di seguirlo a Trigoria. Poi è intervenuto direttamente lo Special One, che insieme a Tiago Pinto ha fatto pressioni in prima persona per convincerlo a scegliere la Roma, che si è detta pronta a offrirgli più del doppio dell’ingaggio garantito dai rossoneri: offerta, almeno a parole, di 5 milioni netti contro i 2.5 circa del Milan, con l’agevolazione del Decreto Crescita che rende lo stipendio lordo più sostenibile. Troppo tardi, il portiere aveva dato la parola al club di Elliott da diverso tempo e ha mantenuto l’impegno: sbarcato l’altro ieri a Milano, ieri ha svolto le visite mediche ed è pronto a ereditare il posto di Donnarumma.