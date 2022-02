Mou si affida ai fedelissimi

Torna Pellegrini ma conferma Oliveira con il 4-2-3-1

Per tornare a vincere e cancellare la delusione della brutta serata di martedì scorso a San Siro, José Mourinho si affida ai suoi fedelissimi, si aspetta una reazione importante da parte dei giocatori di maggior spessore e personalità. A cominciare da Lorenzo Pellegrini, che domani a Reggio Emilia tornerà in campo nell'undici titolare da trequartista nel 4-2-3-1 che lo Special One sembra intenzionato a riproporre dopo l'infortunio di Ibanez. Senza il brasiliano - scrive 'Il Tempo' - a formare la coppia centrale davanti a Rui Patricio saranno Mancini e Smalling, con Karsdorp a destra e Maitland-Niles favorito su Vina per la fascia opposta. Aumentano le chance di rivedere l'accoppiata Cristante-Sergio Oliveira in mediana. In avanti invece mancherà lo squalificato Zaniolo.