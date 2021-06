Mou ostaggio della rosa

La parola chiave del mercato giallorosso sarà "prestito"

Ventisei giocatori a libro paga, altri sedici di rientro dai prestiti, senza contare i contratti delle giovanili. La fotografia della Roma di oggi mostra una rosa insostenibile per numero di calciatori e costi, come riporta Il Tempo. E spiega da sola la mole incredibile di lavoro che tocca a Tiago Pinto per raggiungere l’obiettivo condiviso da Mourinho : costruire una squadra di 18-19 elementi a cui affiancare dei giovani. Serve una vera propria impresa, oltre venti operazioni da chiudere in uscita per snellire la rosa e far posto ai nuovi acquisti. C'è da considerare l'aspetto economico - più si vende e più si compra, un ragionamento sempre attuale per qualsiasi squadra - ma pure quello regolamentare: vanno rispettati dei limiti nella composizione delle rose sia in Italia sia in Europa. La situazione è stata spiegata a Mourinho sin dalle prime battute della trattativa per portarlo sulla panchina romanista: lo Special One, quindi, sa che per accogliere tutti gli acquisti da lui richiesti dovrà sperare che Tiago Pinto piazzi più esuberi possibili. La parola chiave del mercato giallorosso sarà "prestito" .

Tra i vari giocatori messi in vendita, infatti, sono in pochi quelli che la Roma riuscirà a cedere a titolo definitivo. Florenzi potrebbe essere uno di questi: ha mercato in Italia Inter ad esempio), anche se lui spera ancora in una nuova chiamata dal Psg - che non ha esercitato il diritto d’opzione a9milioni di euro scaduto il 31 maggio - o in altri club esteri. E l'intenzione della Roma resta di salutarlo definitivamente. Il prestito sarà una delle condizioni necessaria in varie operazioni per liberarsi di giocatori: da Olsen a Pau Lopez, dall’«incedibile» Pastore a Santon, da Fazio a Carles Perez, da Coric a Bianda, fino ai ritorni degli ex Primavera Antonucci e Riccardi, la lista dei calciatori da sistemare altrove è infinita. Intanto Pinto ieri ha parlato con l'agente di Darboe per discutere del futuro del ragazzo. Mourinho ha già dato un primo ok per tenerlo a Trigoria e valutarlo durante il ritiro, intanto al centrocampista verrà garantito un contratto col raddoppio dell’ingaggio. Poi si farà un punto prima del via della stagione, con due possibili soluzioni: la conferma in prima squadra o la partenza in prestito per consentirgli di giocare con maggiore continuità.