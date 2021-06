Mayoral-Spinazzola: idea scambio Real

Ancelotti ha puntato l'esterno sinistro azzurro come erede di Marcelo

Il mercato della fantasia. I soldi quest’anno mancano a tutti e allora i procuratori si ingegnano più del consueto per combinare soluzioni. L’ultima che riguarda la Roma, come riporta Il Tempo, proviene da Madrid: Ancelotti ha puntato Spinazzola come erede di Marcelo. L’agente dell’esterno azzurro, Davide Lippi, si è subito messo in moto coinvolgendo un altro suo assistito. Borja Mayoral.

L’idea sarebbe quella di uno scambio, con Spinazzola destinato a Valdebebas e l’attaccante ceduto a titolo definitivo ai giallorossi, magari con uno sconto sulla valutazione. As racconta di un incontro nel sud della Francia al quale avrebbero partecipato Davide Lippi, il dirigente Luis Campos che ora lavora, da consulente, per il Real Madrid. Presente al tavolo anche l’intermediario Ludovic Fattizzo, vicino in passato a Gianluca Petrachi, colui che ha portato Spinazzola a Roma. Sembra assai difficile che lo scambio possa andare in porto. I giallorossi, tantomeno Mourinho, non vorrebbero privarsi di Spinazzola. E poi Borja Mayoral è già certo di restare l’anno prossimo grazie al secondo anno di prestito garantito dal contratto, con diritto di riscatto a 20 milioni fissato per la fine della prossima stagione dopo aver rinunciato ad esercitare ora quello a 15 milioni.

Intanto Tiago Pinto continua a trattare Xhaka per il centrocampo, non perde di vista il costoso brasiliano Douglas Luiz e per la porta è diviso su due tavoli tra Rui Patricio e Gollini. Il portiere dell’Atalanta resta una pista concreta, con la possibilità di spalmare l’investimento in due anni.