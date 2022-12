Maignan ancora ko. Salta anche la Roma

Per il portiere del Milan sono previsti nuovi controlli tra due settimane

Da Milanello arrivano cattive notizie per Stefano Pioli: si allungano i tempi di recupero per Maignan, che non ha ancora risolto i problemi al polpaccio. Nuovi controlli, riferisce Il Tempo, sono previsti tra due settimane, quindi il portiere francese salterà la prima gara del nuovo anno a Salerno, quelle successive contro Roma, Torino (Coppa Italia) e probabilmente anche Lecce.