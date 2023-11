La Roma c’è ma non si vede

È una Roma virtuale quella che fa discutere e che Mourinho è costretto a mettere in campo in questa prima parte di stagione, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Una squadra rinforzata sul mercato con profili esaltanti (Lukaku su tutti) e che sulla carta si presenta come una delle rose più competitive, almeno nell'undici titolare. Ma è proprio l'undici il problema attuale dei giallorossi. Sì perché Mourinho dall'inizio della stagione, per un motivoo o per l'altro, non ha mai potuto usufruire della piena potenzialità della sua squadra.