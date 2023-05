La Joya non si allena, gestione per Pellegrini

Celik in gruppo, Pellegrini e Dybala assenti. Dopo due giorni di riposo concessi da Mourinho, scrivbe Matteo Cirulli su Il Tempo, la Roma è tornata ad allenarsi durante Media Day, una giornata organizzata dalla UEFA in vista della finale di Europa League, che ha aperto le porte di Trigoria ai giornalisti. I giallorossi hanno svolto una seduta mattutina in vista dell'impegno di campionato con la Fiorentina. Non hanno preso parte alla seduta Spinazzola, Karsdorp, Dybala e Pellegrini. Proprio il capitano giallorosso ha accusato con la Salernitana un problema alla caviglia e - come annunciato anche dal tecnico portoghese - non partirà con il resto della squadra per la sfida di Firenze. Ma la sua situazione non preoccupa e, al momento, non è in dubbio la sua presenza nella finale di Budapest. Semplice gestione del problema perciò per il capitano, che in questa stagione ha giocato praticamente sempre, a volte anche se non al 100% della condizione fisica, e ora Mou preferisce preservarlo. Al termine della giornata tutto l'organico è rimasto al Fulvio Bernardini per fare gruppo in vista della finale di Budapest. E proprio accanto ai campi da gioco è andato in scena un barbecue di squadra, documentato da Mourinho sul suo account Instagram.