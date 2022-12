Il sindacato dei calciatori con Karsdorp

Un comunicato tardivo ed errato in alcuni termini, che stride con la cronaca dell’ultima settimana. Il caso Karsdorp è rientrato ormai da tempo, grazie al lavoro di mediazione fatto da Tiago Pinto. Il calciatore si è allenato bene in Portogallo, giocando anche due amichevoli. Non sarà amore, ma neanche mobbing. La posizione del club rimane la stessa: con un’offerta concreta il calciatore verrà ceduto – come da sua volontà. Senza, rimarrà a disposizione di Mourinho.