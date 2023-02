Il Galatasaray vicino a Zaniolo

Il futuro di Nicolò Zaniolo sta per prendere, in maniera quasi inaspettata, una svolta decisiva, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Nelle ultime ore, infatti, il Galatasaray si è fatto sotto concretamente per portarlo ad Istanbul, ottenendo l’assenso del calciatore. Un affare ben impostato anche con la Roma, con i club che lavorano per la chiusura dell’affare. La prima proposta, ovvero un prestito, non aveva convinto la Roma, ma la trattativa non si è arenata, anzi. L’obiettivo di portare Zaniolo ad Istanbul ha spinto la dirigenza del Galatasaray a proseguire i dialoghi con la Roma, che dal canto suo ha sempre preteso di cedere il giocatore a titolo definitivo. L’intesa potrebbe arrivare a breve, visto che sul tavolo di Tiago Pinto c’è già una proposta di acquisto a titolo definitivo da 15 milioni di euro più bonus, per arrivare ad un totale compreso tra i 20 e i 22 milioni. Ora sta alla Roma decidere se accettare o cercare di strappare qualcosa in più dai turchi, non dimenticando che il 15% dell’incasso per la cessione di Zaniolo finirà nelle casse dell’Inter.