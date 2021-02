Continua il periodo no della Roma Primavera. I giallorossi escono sconfitti per 1-0 dalla sfida in casa dell’Inter, un altro segnale allarmante dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. I ragazzi di De Rossi restano comunque primi in classifica con quattro punti di vantaggio su Juventus e Spal (che ha una gara da recuperare) ma per mantenere il distacco, scrive “Il Tempo”, è necessaria un’inversione di marcia: il bilancio del 2021 è di tre sconfitte in quattro partite.