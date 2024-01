Giallo Dybala. C’è Belotti con Lukaku

Ieri l'argentino non ha svolto la rifinitura insieme ai compagni nonostante non sentisse dolore alla coscia sinistra

Formazione quasi obbligata per Mourinho, che dovrà rinunciare anche a Dybala. Ieri l'argentino non ha svolto la rifinitura insieme ai compagni nonostante non sentisse dolore alla coscia sinistra, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Il tecnico portoghese, congiuntamente con lo staff medico, hanno infatti preferito non correre rischi con la Joya, lasciandolo riposare nella Capitale. Con l'assenza di Dybala e la partenza di Azmoun ci saranno poche scelte nel reparto offensivo: in attacco ci si affiderà così a Lukaku e Belotti, con El Shaarawy e Joao Costa pronti a subentrare a gara in corso.