Fonseca: “Che coraggio, peccato per il black out”

Sentimenti contrastanti nell’analizzare il pari con l’Inter. Il terzo scontro diretto personale con Conte non ha ancora decretato un vincitore, ma nonostante la rimonta nel finale di gara dalle interviste di Fonseca è emersa una punta di amarezza per come è andata il primo big match del 2021: “È difficile per me commentare questa partita, abbiamo fatto un bel primo tempo, poi siamo calati e dopo il loro secondo gol siamo tornati ad essere quelli dell’inizio. Abbiamo avuto 15-20 minuti nel secondo tempo che sono stati fatali e che non ho capito, abbiamo perso le distanze e l’aggressività, abbassandoci. Per me è stata una sofferenza, ma non ho pensato ad un “secondo tempo da bambini”. Il risultato finale è giusto, ci sta il pareggio”.

Il portoghese sa che dovrà lavorare per far fare al gruppo il salto di qualità nella gestione del match, soprattutto per la grande qualità di colpire spesso nel primo tempo e di andare in vantaggio dopo pochi minuti dal fischio d’inizio: “La squadra ha dimostrato grande carattere e avuto un coraggio impressionante. Dobbiamo capire che quando facciamo gol non possiamo pensare a difendere, ma dobbiamo essere sempre la stessa squadra. Mi è sembrato che la squadra abbia fatto un gol e pensato a conservare il risultato. Questo non lo voglio. Il modo migliore per difendersi è avere la palla e il coraggio che abbiamo avuto nel primo tempo. Se vogliamo vincere contro questo tipo di squadre dev’essere così. Dobbiamo essere costanti e capire che ci serve sempre mantenere la nostra identità. Il calo non è stato fisico altrimenti non avremmo finito in quel modo”. La testa di Fonseca, che ha escluso di aver chiesto rinforzi in mediana, è ora concentrata sul derby con la Lazio: “Sarà difficile, sono una grande squadra. Dobbiamo pensare a migliorare e mantenere la continuità per 90’”.

Tra le note liete di questi giorni c’è l’ennesima prestazione di personalità di Villar, che si è meritato gli elogi dell’allenatore: “Gonzalo ha fatto una buona partita, mi piace il suo coraggio e la caratteristiche di far girare la squadra, per me è molto importante. È in un buon momento ma deve pensare che ha molto da migliorare”. Certamente lo spagnolo – “Incredibile il cuore di questa squadra” la sua esultanza social – ascolterà il consiglio per continuare a stupire tutti.