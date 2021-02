El Shaarawy e Reynolds contro la Juventus

Finalmente Reynolds! Dopo una lunga trattativa iniziata a novembre e dopo essere stato ad un passo dalla Juventus, il terzino è sbarcato a Roma ed ha mosso i primi passi nella sua nuova avventura: subito dopo l’atterraggio a Fiumicino, il classe 2001 si è recato a Trigoria, poi ha svolto le visite mediche ed infine ha seguito il match con il Verona all’Olimpico, come riporta Il Tempo.

L’ufficialità arriverà in giornata e subito si metterà a disposizione di Fonseca in vista della sfida con la Juventus, partita che segnerà anche il ritorno di El Shaarawy. I due acquisti di gennaio saranno inseriti nell’elenco da consegnare alla Uefa – sono permessi tre cambi, Zaniolo è in lista B – in vista della fase finale di Europa League: a fargli posto saranno probabilmente Fazio e Jesus, con Pastore che spera di sostituire uno tra Santon e Peres.