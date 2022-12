Dybala torna domani: pronto per il Bologna

Oggi saluta l’Argentina che lo ha riaccolto da campione del mondo, domani sarà a Roma per recuperare il terreno perso in giallorosso, scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Paulo Dybala atterrerà di prima mattina e cercherà di mettersi a disposizione di Mourinho quanto prima. Almeno cinque-sei allenamenti a disposizione prima della gara contro il Bologna , che potrebbe anche giocare da titolare.

Non si può escludere che la Joya giochi anche qualche minuto del test contro la Viterbese in programma il 30 a Trigoria. Era la notizia più attesa dal tecnico e dalla società, che non hanno mai temuto “scherzi” da un ragazzo esemplare dal punto di vista della professionalità. Dybala si è goduto qualche giorno di vacanza e ora è pronto a riprendere per mano una Roma che si è dimostrata incapace di segnare e vincere senza di lui, palesando una dipendenza preoccupante. Non potrà fare tutto da solo ma darà una grossa mano, insieme al rientro di Wijnaldum che ha bisogno di un altro paio di settimane almeno prima di tornare stabilmente in gruppo.