De Rossi fa il bis

Una Roma brutta, ingolfata, a tratti senza gioco, porta via da Salerno tre punti pensatissimi per classifica e morale. La cura De Rossi funziona se non sulla qualità del gioco, almeno sui risultati e sulla personalità di una squadra che non sfrutta tutte le sue potenzialità ma sa soffrire, vince la seconda gara consecutiva e torna al successo in trasferta dopo una vita, scrive Tiziano Carmellini su Il Tempo. Una vittoria in Campania che porta la firma di Dybala e Pellegrini e con poco altra da aggiungere su una squadra che incassa tre punti tirando due volte in porta in tutta la gara: una dal dischetto. Ma De Rossi che è uomo di campo, sa benissimo quanto sia importante vincere anche partite come questa in attesa che la Roma in campo inizi ad assomigliare a quella che lui ha in te-sta. Intanto sfrutta il passo falso di cinque delle sette squadre che la precedono in classifica, stacca il Napoli e sorpassa la Lazio (anche se entrambe devono recuperare la partita saltata per la Supercoppa). Aspettando i recuperi DDR si gode il quinto posto in solitaria a un solo punto dall'Atalanta quarta: non male per un esordiente su una panchina di A.