Dategli una mano: Dybala trascina la Roma, Mou chiede di salire di livello

Non lasciatelo solo. Perché il talento di un campione come Paulo Dybala è un’arma fondamentale per la Roma di José Mourinho ma – ovviamente – non può essere l’unica a disposizione dello Special One scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. A Empoli la Joya è salita in cattedra e ha indirizzando praticamente da solo il risultato del match, realizzando il gol dell’1-0 e servendo ad Abraham l’assist per il gol che ha consentito ai giallorossi di tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Una partita da fuoriclasse che, per continuare a rendere come nelle prime uscite stagionali (è partito sempre titolare), dovrà essere supportato dal resto del gruppo.