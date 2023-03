Daspo a vita per tre tifosi. Identificato “Hitlerson”

Allontanamento a vita dallo stadio in occasione delle partite della Lazio. È questo questo il provvedimento preso in maniera tempestiva alla società, che da sempre si è battuta contro i comportamenti razzisti e antisemiti, come riporta Il Tempo. Tra gli allontanati anche il ragazzo tedesco, tifoso del Lipsia, che durante il derby stato ripreso in Tribuna Monte Mario con indosso la maglia nera e la scritta Hitlerson 88. Lo stesso, risulta gravato da un precedente di polizia risalente al 2009, quando, proprio in occasione del derby della Capitale Lazio-Roma dell’11 aprile di quello stesso anno, era stato denunciato i quanto resosi responsabile di invasione di campo. Oltre a lui, altre due persone hanno ricevuto la stesso provvedimento.