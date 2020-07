Coppe europee, si decidono quarti e semifinali

Scocca l’ora dei sorteggi di Champions ed Europa League, con la Roma che capirà quale potrà essere l’eventuale cammino europeo. A Nyon – ricorda ‘Il Tempo’ – alle 12 e alle 13 verranno sorteggiati i quarti delle due competizioni e si andrà poi a completare il tabellone fino alla finale. La partita tra i giallorossi e il Siviglia si disputerà in Germania in campo neutro (stessa sorte per l’Inter col Getafe), mentre il ritorno degli ottavi di Champions sarà giocato nelle sedi originali. Verranno inoltre definite tutte le date: la squadra di Fonseca giocherà il 5 o il 6 agosto.