Conference League, la coppa in mostra all’Olimpico

La vittoria di tutti i romanisti. Come riporta Il Tempo, non si fermano le sorprese organizzate dalla Roma per celebrare la conquista della Conference League da parte di José Mourinho e dei suoi giocatori un mese fa: nei prossimi giorni il trofeo proseguirà il suo viaggio per i Municipi della Capitale – sono in programma altri eventi privati – prima di essere messa a disposizione dell’intero popolo giallorosso. Dal 7 luglio infatti sarà possibile posare insieme alla coppa alzata al cielo dal Lorenzo Pellegrini lo scorso 25 maggio. La Conference verrà esposta all’interno dello stadio Olimpico e, per i visitatori che accederanno al tour guidato dell’impianto, sarà possibile ammirarla da vicino e scattare una foto. La coppa rimarrà all’Olimpico per due settimane, fino al 22 luglio, data dei tradizionali festeggiamenti dei tifosi per celebrare la fondazione del club. Un regalo che la società ha voluto fare alla sua gente, per ricordare con uno scatto i momenti indimenticabili vissuti dopo la magica serata di Tirana.