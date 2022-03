Con il Bodo si punta all’Olimpico pieno

Un ritorno alla normalità che mancava da più di due anni

Nel quarto di finale di Conference League contro il Bodo Glimt all'Olimpico potrebbe arrivare il primo "vero" tutto esaurito della stagione si legge su Il Tempo. La vendita dei biglietti per assistere alla gara che può portare la Roma a giocarsi la terza semifinale europea negli ultimi quattro anni procede spedita - sono già 43mila i tagliandi staccati - ma con l'imminente riapertura degli stadi al 100% ci sono i margini per riempire completamente l'impianto del Foro Italico. Fino al derby di domenica scorsa il limite massimo di spettatori consentiti all'interno dello stadio era di 52mila, ma con la riapertura totale degli spalti l'Olimpico tornerebbe a poter ospitare circa 65mila spettatori. Un traguardo toccato l'ultima volta nella semifinale di Champions League contro il Liverpool con Di Francesco in panchina ma che, considerata l'ondata di entusiasmo che ha travolto la piazza dall'arrivo di Mourinho, potrebbe essere raggiunto di nuovo entro il 14 aprile. Il club è pronto a comunicare le modalità di vendita con il ritorno al 100% della capienza. Attualmente la Roma è la seconda società d'Italia per media spettatori dopo l'Inter con 37.863 tifosi a partita, dato che prende in considerazione anche le gare disputate con capienza al 50%. Sono già 10 i sold out raggiunti durante le partite disputate in casa dai giallorossi dall'arrivo dello Special One, contro il Bodo però il portoghese potrebbe ammirare un Olimpico al gran completo. Merito delle prestazioni in crescita della squadra e dell'ormai acclarato effetto Mou. I romanisti sembrano aver eletto il loro capobranco e il tecnico si è calato a perfezione nei panni condotti.