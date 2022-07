Adesso Mourinho vuole due mediani

Frattesi vicino, si segue Aouar, proposto Danilo del Palmeiras

La prima parte dell'opera può dirsi compiuta. E con successo. Nell'ultimo mese a Trigoria sono arrivati Matic e il giovane portiere Svilar e, tra pochi giorni, al gruppo dei nuovi si unirà anche Celik. Un primo gruppo di rinforzi con cui Tiago Pinto ha puntellato la rosa, tappando alcune delle falle che Mourinho ha dovuto gestire nel corso della scorsa stagione nonostante l'addio di Mkhitaryan. Ma il lavoro non può dirsi concluso. Perché dopo aver completato il reparto difensivo - non sono programmate cessioni - e con un attacco per il momento al completo, oltre a Matic sono previsti altri due innesti a centrocampo.

Il primo potrebbe essere Davide Frattesi, obiettivo ormai dichiarato del general manager giallorosso, che spera di chiudere l'operazione entro la prima metà di luglio. Una missione resa complicata dalle richieste del Sassuolo che, nonostante le pressioni del giocatore e del suo entourage, continua a chiedere una cifra vicina ai 30 milioni.

Per Frattesi invece a Trigoria vorrebbero spenderne al massimo 22 complessivi - compreso il 30% sulla futura rivendita - e spingono per inserire il cartellino di un giovane nell'operazione. Per adesso però i due club non hanno ancora iniziato a parlare concretamente di quale giocatore inserire nell'affare: al Sassuolo piacciono Bove e Volpato mentre i giallorossi sarebbero propensi ad offrire Felix ma, al momento, il discorso contropartite non è ancora entrato nel vivo. Se nei prossimi giorni il Sassuolo dovesse decidere di non abbassare le pretese, la Roma potrebbe anche virare su un altro obiettivo.

Uno scenario che ad oggi appare improbabile, ma che potrebbe diventare reale se lo stallo dovesse protrarsi ancora per molto.Pinto infatti vorrebbe consegnare a Mourinho una squadra completa il più velocemente possibile e per questo continua a seguire diverse situazioni. In primis quella di Aouar del Lione, con cui sono proseguiti i contatti e che potrebbe diventare una pista concreta una volta risolta la questione Frattesi. Situazione simile per Saúl dell'Atletico Madrid, altro nome tenuto sotto osservazione dalla dirigenza giallorossa.

In più, come da prassi durante il mercato, sono decine i nomi che vengono proposti quotidianamente al Fulvio Bernardini: un profilo che non è stato scartato è quello di Danilo del Palmeiras, centrocampista classe 2001 con spiccate doti tecniche. Le uniche controindicazioni sembrano essere la giovane età e un prezzo che sfiora i 25 milioni di euro. Un investimento importantissimo per un ragazzo che non si è ancora approcciato al calcio europeo ma che ha già vinto due Libertadores accumulando 113 presenze con i brasiliani. Intanto Svilar, dopo essere sbarcato a Fiumicino ed aver firmato con la Roma fino al 2027, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giallorosso: "Quando ho saputo dell’interesse della Roma mi sono esaltato. Poter lavorare con un tecnico come José Mourinho è incredibile". Il portiere ha scelto la maglia numero 99. Infine Florenzi è ufficialmente tutto del Milan per 2 milioni più 500 mila euro di bonus.