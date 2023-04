Abraham alle prese con una crisi infinita

Un’altra serata “no” per Tammy Abraham, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Mourinho gli regala un’altra chance da titolare dopo le ultime gare nelle quali l’inglese era partito dalla panchina. Ma anche contro la Sampdoria, l’ex Chelsea ha deluso le aspettative, confermando una difficoltà sconcertante nel segnare. I numeri ormai sono noti da settimane, anche perché il suo digiuno non permette di aggiornarli: 7 gol in stagione (6 in A) e ultima rete segnata due mesi fa, il 4 febbraio contro l’Empoli. Nel mezzo tante prestazioni negative e diverse panchine che non hanno però stimolato il centravanti a cambiare la rotta. Eppure il cambio modulo scelto domenica per affrontare i blucerchiati, per stessa ammissione di Mourinho, avrebbe dovuto favorire Abraham, ma la prestazione del numero nove giallorosso è stata ancora una volta deludente. Non tanto per la partecipazione alla manovra, dove comunque ha toccato diversi palloni, ma nella finalizzazione. Due grandi occasioni mancate, una per tempo, penalizzano il giudizio sui quasi sessanta minuti giocati. Già per la sfida di sabato sul campo del Torino, dunque, la riflessione è aperta su chi inizierà il match tra Abraham e Belotti, col secondo (ad oggi) favorito.