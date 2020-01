A volte tornano. All’Allianz c’è Rocchi. Nel 2014 sbagliò tutto

A distanza di anni da quel 5 ottobre 2014 sarà nuovamente Gianluca Rocchi ad arbitrare una sfida tra Juventus e Roma allo Stadium di Torino. Come scrive ‘Il Tempo’, tanta acqua è passata sotto i ponti di Torino che sovrastano il Po, ma nella memoria dei tifosi romanisti è ben impressa quella partita, in cui in campo c’erano soltanto Florenzi (subentrato), Buffon, Bonucci e Chiellini tra i giocatori ancora presenti nelle rose. Due rigori discussi, uno per fallo di Pjanic su Pogba e l’altro per un contestatissimo mani di Maicon al limite dell’area per il quale Rocchi inizialmente aveva fischiato una punizione, ma soprattutto il gol vittoria di Bonucci viziato dalla più che dubbia posizione di Vidal, considerata all’epoca in fuorigioco non attivo. La giornata si concluse con il “violino” di Garcia e con alcune pesanti dichiarazioni di Totti: sarà ora un compito arduo per Rocchi restare sereno. La partita di stasera tra Napoli e Lazio sarà invece diretta da Massa.