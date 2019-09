A destra Spinazzola e Zaniolo

Fonseca riparte da Smalling e Zaniolo. Davanti ai 32mila spettatori attesi all’Olimpico, il portoghese schiererà la formazione tipo guidata da Dzeko e Kolarov e ha intenzione di dare fiducia al centrale inglese, pronto per l’esordio da titolare dopo aver superato le noie muscolari all’adduttore, e al giovane talento del 1999, preferito a Kluivert, che ha accusato un leggero indurimento al polpaccio di ritorno da Bologna, come riporta Il Tempo.

L’unico vero dubbio riguarda la fascia destra difensiva, dove Spinazzola scalpita per giocare da subito al posto di Florenzi, provato anche sulla linea dei trequartisti. ll tecnico giallorosso non ha inserito nella lista dei convocati Perotti, Zappacosta, Under e Cetin, che si è sottoposto ad un piccolo intervento per la rimozione di un dente. Gasperini si affiderà invece al solito 3-4-1-2, con Muriel rimasto a Bergamo a causa di una tonsillite. Davanti ci sarà Gomez a supporto di Ilicic e Zapata.