Wijnaldum alla Roma, c’è l’ok al prestito ma rimane il nodo ingaggio

Nel calcio al tempo dei social fa tutto o quasi notizia , scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Così se Wijnaldum e Bailly – i due prossimi obiettivi per completare il mercato giallorosso – mettono il loro like al video di presentazione di Dybala che ha fatto il giro del mondo, diventa di conseguenza la conferma della duplice trattativa portata avanti dal club.

Se poi l’olandese, non pago, toglie l’immagine con la maglia del Psg dal suo profilo Instagram, lasciando soltanto delle storie in evidenza, si trasforma nel segnale di una rottura definitiva.

Sono due trattative che stanno procedendo di pari passo. In entrambi i casi Pinto sta cercando di strappare un prestito. Con il Psg c’è già l’ok: il nodo rimane l’ingaggio (7 milioni). Il club francese continua a chiedere alla Roma il pagamento dell’intero stipendio mentre il gm punta alla metà. Il viaggio per l’amichevole in Israele potrebbe essere l’occasione per un incontro a Tel Aviv tra i due club visto che il Psg giocherà contro il Nantes la Supercoppa francese.