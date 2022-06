Vieri: “Totti deve tornare alla Roma. Conference sminuita ma è un grande successo”

L'ex attaccante: "Francesco ha l’esperienza che altri non hanno. Conosce l’ambiente, il calcio giocato, sa tutto di tutto. C’è poco da fare"

Christian Vieri ha rilasciato un’intervista a Sergio Arcobelli de Il Messaggero. L’ex centravanti ha parlato anche della Roma , del successo in Conference League e di Francesco Totti . Di seguito le sue parole:

La Roma di Mourinho ha vinto la Conference. "Mourinho è un vincente. Tanti hanno sminuito questo successo dicendo che è una coppa meno importante. Ma è stato un grande successo per lui, per la Roma, ma anche per il calcio italiano".