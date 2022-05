Totti: “A Dybala darei la mia numero 10”

Il Capitano è un esteta del calcio ed estimatore della prima ora della Joya

Rieccolo Francesco. Mai banale, con quel sorriso guascone che non sai mai se ti sta prendendo in giro o meno, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Su una cosa però Totti non scherza: la volontà di vedere Dybala alla Roma. E poco importa se l’ex juventino è vicino all’Inter (anche se dall’Argentina l’emittente Tyc Sport è sicura di una proposta formale avanzata dai giallorossi all’entourage del calciatore).

Nel giro di pochi giorni, l’uno-due assestato dal ‘Capitano dei romanisti’ (copyright by Francesco) è di quelli da lasciare senza fiato: “Qualche consiglio a Dybala glielo posso pure dare. Se dipendesse da me, gli cederei volentieri il numero 10 – racconta a Sky – Dipende anche se lo prende, magari vuole un altro numero. Nei pensieri tutto è possibile, nei fatti e nella realtà bisogna vedere dinamiche diverse. Se lo volesse glielo darei volentieri, ma non sono io a decidere".

Basta e avanza per volare con la fantasia. Anche perché poi in serata, dopo la passerella all’Integration Heroes Match, rincarerà la dose: “Se ho parlato con Paulo? Nì, in alcuni momenti sì in altri no…".

C’è poco da fare: Dybala solletica l’appetito di Totti, esteta del calcio ed estimatore della prima ora della Joya. Che interpellato sull’argomento prende tempo: “Non so ancora cosa farò ma sceglierò il meglio per me. Le dichiarazioni di Totti? Lui è un idolo per tutti, le sue parole di affetto sono belle e me le porto con piacere“.