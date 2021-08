Teo Mammucari festeggia il compleanno con Totti, Ilary e Pupo

La festa in un resort di San Felice al Circeo

Compleanno con bombe alla crema e karaoke. Un format ormai consolidato quello scelto da Teo Mammucari per festeggiare con gli amici e la figlia Julia. Da qualche anno a questa parte il conduttore sceglie il litorale pontino per le sue vacanze e la sua festa di compleanno. Quest'anno ha organizzato una cena presso l'esclusivo resort di Marianna e Federica a San Felice Circeo, riporta il Messaggero. Tra gli ospiti non potevano mancare i Totti che hanno sempre partecipato anche ai festeggiamenti degli anni passati. Francesco e Ilary, che sono molti amici di Teo e che stanno trascorrendo le loro vacanze nella loro casa di Sabaudia, hanno partecipato con piacere alla serata. Nella lista degli invitati anche Pupo e Raf, Nadia Rinaldi e Laura Freddi. E, dopo aver mangiato, la festa è proseguita con il momento karaoke che tanto piace a Mammucari.