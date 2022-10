Stadio a Pietralata, entro fine gennaio il sì del Comune alla Roma

Metà gennaio: la prima data da segnarsi è quella subito dopo la befana quando dovrebbe concludersi la conferenza dei servizi preliminare che dovrà dare il via allo stadio della Roma a Pietralata, come riporta Il Messaggero.

Poi, tempo di fare gli altri passaggi , e il Campidoglio pronuncerà il pubblico interesse all’opera (di fatto il via libera), a fine mese o a inizio febbraio.

Dopo di che, il cronoprogramma per costruire lo Stadio ha mille incognite e una certezza: l’obiettivo dichiarato della società di Dan e Ryan Friedkin è di tagliare il nastro della prima partita per il centenario, cioè giugno 2027.

Anche in un’ottica europea: l’anno dopo ci sono gli europei di calcio per i quali l’Italia potrebbe avanzare la candidatura. E se è vero che la scelta del Paese ospitante verrà fatta a settembre del prossimo anno, è vero anche che, se l’impianto di Pietralata fosse effettivamente pronto nel 2027, potrebbe essere inserito in corsa.