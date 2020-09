Il protocollo sui tamponi per le squadre di calcio non cambia (ogni quattro giorni) e per quanto riguarda la riapertura degli stadi ci si aggiornerà a inizio ottobre, come riporta Il Messaggero.

È questo l’orientamento emerso dalla riunione del Comitato tecnico scientifico dopo le richieste arrivate dal mondo del calcio.

Viene ribadito, non ci sono ancora le condizioni epidemiologiche per consentire una riapertura degli stadi al pubblico.