Smettiamola di farci male

Abbiamo un fuoriclasse - Mourinho - per affrontare il girone di ritorno e la volata per un posto in Champions, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud', ma dobbiamo smettere di farci del male da soli. La vicenda Zaniolo è difficilmente commentabile e infatti José si è messo da parte fino alla gara di La Spezia. Perché alla fine sì farà male la Roma e anche il giocatore. Mou ha sempre difeso Nicolò, perché era cosciente del rischi di perderlo. Ricordate i casi Dzeko e Mkbhytarian? Capolavori di Pinto. E Zaniolo non è mai stato considerato un vero patrimonio del club, forse un onere, con la necessità di adeguare il suo ingaggio. Per tenere unito l'ambiente c'è bisogno che a guidare sia Josè e gli altri non facciano danni, con il rischio di stancarlo.