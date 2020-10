Smalling va ko e salta il nuovo esordio. Friedkin, giro all’estero per il nuovo ds

Biosgna ancora spettare per (ri)vedere Chris Smalling in campo con la Roma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. L’inglese ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro e non sarà a disposizione di Fonseca per la gara di domani sera contro il Benevento. Per lui secondo esordio rimandato a data da destinarsi, forse già giovedì nella trasferta in Svizzera contro lo Young Boys per l’Europa League, dove sarà assente Mancini per squalifica.

Intanto Dan e Ryan Friedkin insieme al collaboratore Williamson si stanno occupando della ricerca del nuovo direttore sportivo. Il presidente si sta orientando su un profilo internazionale che possa relazionarsi con un direttore generale, altra figura che presto dovrebbe arrivare a Trigoria. Serviranno ancora alcune settimane, ma di certo tutto verrà risolto prima della sessione invernale di calciomercato.