Serie A in tv in dieci orari diversi. La Lega: “Ai tifosi piacerà così”

E' stato notato che negli ultimi tre anni l'ultima giornata di campionato è quella che ha registrato meno ascolti proprio per la contemporaneità delle gare. Contrari alcuni club, tra cui Roma e Bologna

La Serie A si avvicina alla sua ennesima rivoluzione con la proposta della suddivisione delle 10 gare in 10 orari diversi. Se ne discuterà tra due giorni nell'Assemblea di Lega. Non tutte le squadre sono d'accordo, scrive Salvatore Riggio sul 'Messaggero', in primis Roma e Bologna. Con l'avvento di Dazn le cose potrebbero cambiare. Ieri dal quartier generale filtrata stupore per le polemiche suscitate dall'idea, ma in realtà l'obiettivo è quello di aumentare l'audience. E' stato notato che (esclusi gli infrasettimanali) negli ultimi tre anni l'ultima giornata di campionato è sempre quella che fa meno ascolti proprio per le partite in contemporanea. Gli slot verrebbero distribuiti nel corso del weekend, fatto salvo il Monday Night delle 20.45. L'idea è quella di distribuire le partite al sabato in quattro finestre diverse: 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45. Cinque sarebbero le partite in programma la domenica: lunch match alle 12.30, poi incontri alle 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45. Un modello che tra l'altro, in Spagna, esiste già da tre anni.