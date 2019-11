Roma, Under all’esame più lungo

A inizio stagione Under era titolare indiscusso. Il debutto con gol al Genoa (più l’assist a Dzeko per il raddoppio), seguiva un’estate ricca di soddisfazioni nella quale aveva segnato sempre o quasi, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

La fiducia di Fonseca e di Petrachi erano state propedeutiche al rinnovo a Ferragosto sino al 2023. Tutto sembrava andare per il meglio, fino all’8 settembre. In nazionale, Cengiz s’infortuna: lesione al bicipite femorale della coscia destra. La prima prognosi è di 5 settimane. Ce ne vorranno invece otto, 56 giorni, per rivederlo in campo 9 minuti contro il Napoli.

Nel frattempo – dopo l’ennesima polemica nata per un nuovo saluto militare alla luce della nuova offensiva della Turchia di Erdogan contro i curdi – il mondo a Trigoria è cambiato: Zaniolo ha trovato continuità e si sta affermando a suon di gol proprio nel ruolo del turco.

Per una volta la nazionale è venuta in soccorso: gli 81 minuti disputati contro l’Islanda giovedì, aiuteranno Cengiz a ritrovare il ritmo partita. E chissà che domenica, nel match contro Andorra, non lo possano agevolare anche nel ritorno al gol: “Sono felicissimo e adesso mi sento pronto a dare il massimo per il mio club“. Fonseca lo aspetta. Petrachi pure. Non è un mistero che Under fosse uno dei calciatori più richiesti la scorsa estate. La Roma è stata brava a trattenerlo e a rinnovargli il contratto. Ma il modus operandi del club non è un mistero e Cengiz potrebbe tornare a breve uno dei calciatori più appetiti.

Ma la Roma è anche una società che investe. In quest’ottica Il ds ha messo nel mirino Kean. Operazione molto difficile, visto l’investimento di 30 milioni operato soltanto qualche mese fa dall’Everton. Ci spera anche il padre, intervenuto nel programma 1927 on air’ su Centro Suono Sport: “Spero possa rientrare, in Inghilterra non si trova bene. Vieni a giocare a Roma, al fianco del tuo caro amico Zaniolo. Non pensare ai soldi, ma alla carriera“.

Intanto in difesa, oltre al riscatto di Smalling, non si perdono di vista i due croati Olmo e Gvardiol.