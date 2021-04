Roma, punto d’orgoglio

I giallorossi fermano la corsa dell'Atalanta con un secondo tempo convincente

Fonseca conta fino a 10, quanti sono gli scontri diretti in questo torneo senza vittorie: appena 4 punti su 30 a disposizione, l'ultimo strappato con la rabbia all'Atalanta, padrona per un tempo e mezzo all'Olimpico (1-1), dopo i pareggi contro la Juventus, il Milan e l'Inter. Non si può, però, lamentare del verdetto , scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Pesate le occasioni da gol, gli è andata bene. Sono, del resto, 10 anche i punti di distacco della Roma dalla formazione di Gasperini che è al 3° posto, obiettivo di partenza dei giallorossi che sono caduti al 7°. Il gap è evidente in campo proprio come si legge in classifica. Meglio, dunque, pensare solo allo United e alla prima semifinale di Europa League del 29 aprile all'Old Trafford. La corsa Champions è finita da tempo, ma alzando il trofeo il 26 maggio a Danzica si conquista pure la partecipazione alla principale competizione continentale. E, in una stagione come questa, sarebbe davvero il massimo, evitando anche l'umiliazione di ritrovarsi in Conference League.