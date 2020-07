Roma, è l’occasione finale

“Sbaglia chi pensa che il nostro campionato sia finito a San Siro“. L’orgoglio di Fonseca nel momento più delicato della stagione della Roma, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Che mai, nell’era Usa (9 tornei), ha visto così lontano il 4° posto al 28° turno. Conquistare la partecipazione alla prossima Champions, dovendo recuperare 10 punti in 10 giornate (9 + 1 per lo svantaggio negli scontri diretti), è diventato quasi impossibile (da blindare il 5° posto). Non per il portoghese che non si è arrende. E ci mette la faccia.

Fonseca ammette di essere deluso per il ritardo in classifica. Esagera solo quando esalta il copione, abbastanza confuso, proposto dalla Roma: “I risultati non sono come volevamo, ma penso che rispetto all’inizio della stagione la squadra è cresciuta. È vero che non mi aspettavo la sconfitta contro il Milan, perché la squadra aveva lavorato molto bene. È però importante che abbia un’identità. È cresciuto il nostro modo di giocare e di pensare. Ovviamente dobbiamo avere altri risultati. Ma non è ancora tempo di bilanci. Abbiamo dieci gare, dobbiamo pensare partita dopo partita, con l’ambizione di vincere. Sono fiducioso che, contro un’avversaria che resterà coperta, avremo un buon atteggiamento per prendersi i tre punti“.

L’Atalanta ospita il Napoli: la quarta contro la sesta. Il verdetto di Bergamo, qualsiasi esso sia, sarà favorevole ai giallorssi, se riusciranno a battere l’Udinese all’Olimpico. Possono guadagnare su Gasperini, su Gattuso o su entrambi.

Rotazione extralarge: possibili 5 cambi dopo il ko di Milano. Niente convocazione per Zaniolo, nel giorno del suo 21° compleanno: “Si è allenato solo due giorni con noi, è un processo lungo e non è pronto“. Mkhitaryan non sta bene: se non ce la fa, spazio a Pastore. Perez sfida Under. Squalificati Veretout e Pellegrini, ecco la chance per Villar. In porta sempre Mirante: Pau Lopez ancora out.