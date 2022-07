Roma-Dybala, si può

Operazione difficile tanto per l’ingaggio a questo punto, ma per le alte commissioni dove i Friedkin sono molto rigidi

Dybala è tornato in Italia ed ora vuole una squadra il prima possibile. Radiomercato racconta che si sta convincendo a non ricevere più quelle cifre che voleva prima. Difficilmente le potrà ottenere. Ha deciso di ascoltare le offerte, di ragionarci sopra. Lo scenario, rispetto a quando c’era forte l’Inter, è cambiato. Ed ecco che nel mezzo si possono inserire altri club. Il Napoli ha mostrato interesse, il Milan è defilato, mentre la Roma è lì che osserva , scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero.

L’operazione Dybala è possibile quanto complicata. Non tanto per l’ingaggio a questo punto, ma per le alte commissioni dove i Friedkin sono molto rigidi. A Trigoria continuano a tenere un basso profilo sulla questione Dybala, ripetendo che quell’ingaggio non è sostenibile. Per Mourinho, Paulo sarebbe il sostituto ideale di Zaniolo.