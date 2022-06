Roma, colpo in canna. Zaniolo permettendo

C'è la possibilità di dire addio a Nicolò ma solo a patto che nelle casse del club entrino almeno 50 milioni

Redazione

Friedkin si sta preparando a sfoderare un grande colpo, di quelli che potrebbero proiettare nuovamente il club tra le belle d’Europa, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. L’arrivo di Nemanja Matic (atteso nella capitale per le visite fra lunedì e martedì) è stato solo l’antipasto di ciò che può accadere nei prossimi mesi in cui il club ha intenzione di strutturare una squadra all’altezza delle pretese di Mourinho.

Per adesso le uniche trattative confermate sono quelle che porteranno calciatori a basso costo (e ingaggio) per rimpiazzare le attuali seconde linee (Perez, El Shaarawy e Viña). Ai piani alti, invece, si lavora sotto traccia anche per definire quale sarà il futuro di Nicolò Zaniolo: sarà a lui a sbloccare il mercato giallorosso, in un senso o in un altro. Da una parte c’è la possibilità di rimanere nella Capitale, dall’altra quella di dire addio ma solo a patto che nelle casse del club entrino almeno 50 milioni. Sciolto questo nodo, la società si potrà concentrare sul grande nome a centrocampo da affiancare a Matic.

La seconda via è quella più tortuosa, perché implica la ricerca di un acquirente disposto a pagare una cifra stellare per un giocatore che ha realizzato solo due gol in campionato e che viene da due gravi infortuni. Una volta trovato l’acquirente, quei soldi dovranno essere reinvestiti in un sostituto.

Tra i nomi che sono circolati c’è quello di Domenico Berardi (in pressing Juventus e Milan) autore di 15 gol e 17 assist in 34 partite giocate nella scorsa stagione e che la Roma potrebbe strappare al Sassuolo per 30 milioni rinunciando al 30% del cartellino di Frattesi. Altra possibilità è Mertens (35 anni), svincolato di lusso del Napoli per aver chiesto 4 milioni di ingaggio.