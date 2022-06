Roma, arriva Celik: Mourinho rispolvera la difesa a quattro

La Roma continua a scandagliare il mercato degli esterni, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Bassi o alti fa poca differenza. Tutti con una caratteristica in comune: in carriera hanno sempre (o quasi) giocato con una difesa a quattro . Ecco quindi che gli indizi di mercato, sommati a qualche spiffero arrivato da Trigoria prima del rompete le righe e alle riflessioni pubbliche di Mourinho, lasciano presumere che il ritorno allo schieramento a quattro sia un’ipotesi concreta.

Da Celik a Solbakken, passando per Frattesi (15 milioni e il cartellino di Felix, la base sulla quale la Roma vorrebbe chiudere, sfruttando il 30% sulla rivendita in suo possesso), Guedes, Berardi e Douglas Luiz, tutti si esprimono meglio con il 4-2-3-1 o il 4-3-3. Per non parlare di Matic che in carriera soltanto con Conte al Chelsea ha giocato con il 3-5-2.