Roma all’attacco: con la Ternana Zaniolo, Mkhitaryan e Pellegrini dietro Dzeko

Nuovo test a porte chiuse alle 18. Mou prova l'attacco titolare. Mercato: vicine le cessioni di Olsen e Kluivert

Prove di vera Roma. Oggi a Trigoria contro la Ternana (ore 18), ancora una volta rigorosamente a porte chiuse per media e tifosi, Mourinho inizierà a far sul serio. Karsdorp, Pellegrini, Dzeko e El Shaarawy saranno a disposizione del tecnico, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Curiosità c'è soprattutto per il varo dell'attacco. Dalle prove effettuate con insistenza nella seduta pomeridiana di giovedì, José ha dimostrato di avere le idee molto chiare. Spazio quindi al 4-2-3-1 con il trio dietro Edin formato da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. Attenzione poi ai due mediani. Negli ultimi giorni Mourinho sta insistendo molto sui movimenti dei due centrocampisti. Soprattutto quando sarà disponibile Veretout toccherà al francese sganciarsi in avanti. A quel punto come in un elastico l'altro mediano (Xhaka nelle idee dello Special One) dovrà scalare di una decina di metri a protezione della difesa. Attaccare sì, ma sempre non lasciando scoperto il reparto arretrato.