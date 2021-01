Rizzitelli ha messo tutti d’accordo. E Luis Alberto si scusa con Villar

Sul web impazzano gli sfottò trionfalistici dei biancocelesti, i tifosi giallorossi contestano. E’ il day after del derby, ricordano Gianluca Lengua e Daniele Magliocchetti sul Messaggero. Il più bersagliato è l’ex giocatore della Roma Rizzitelli, massacrato e criticato sia dalla parte laziale che da quella romanista. Perfino Reina e Caicedo gli hanno riservato dei post ironici. Esaltazione totale per Lazzari, paragonato a Forrest Gump, e Luis Alberto, che ieri ha chiesto scusa a Villar per aver postato una foto con degli insulti al giallorosso.

La parte romanista chiede spiegazioni a Fonseca. “Ha finito il suo ciclo, perdente nato con le grandi”, “Non conosce la nostra storia, non sa cosa vuol dire un derby” e altre centinaia sono i commenti in cui si chiede a Friedkin di sollevarlo dall’incarico con l’hashtag #FonsecaOut.