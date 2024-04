Protesta giusta. La Lega sbaglia

Una volata infernale per la Roma, resa ancor più difficile dalle decisioni della Lega. Una preparazione a ostacoli in vista della semifinale con il Bayer. Si chiede alla squadra di De Rossi uno sforzo assurdo, ma oggi l’attenzione deve essere esclusivamente sul Bologna. Non ci sarà Lukaku ma Tammy e forse anche Azmoun. Saranno loro le punte, anche nei 20 minuti di Udine, che vanno giocati di corsa e in apnea. Il problema - scrive Paolo Liguori su 'Il Messaggero' - non sono tanto gli avversari, quanto la freschezza della squadra giallorossa. Daniele ha raggiunto un obiettivo che José non era riuscito a sfiorare: anticipare la conferma del contratto. E poi ha assistito alla prima protesta ufficiale contro gli errori della Lega. Non si può subire sempre in silenzio.