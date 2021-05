Per fortuna siamo alla fine

Una semifinale di Europa League non cancella delusioni e brutte figure. Di Fonseca ha colpito il modo di affrontare le sconfitte: a testa bassa

E' l'ultima partita di campionato, ancora contro lo Spezia che segnò, a metà stagione, un punto di rottura. Per fortuna è anche l'ultima volta di Fonseca a Roma, scrive Paolo Liguori nella rubrica 'Curva sud' sul Messaggero. Non avremo più sei cambi, Mourinho non farà gli stessi errori. Su Fonseca: una semifinale di Europa League non può compensare tutte le delusioni e le brutte figure. Un derby vinto non cancella l'altro perso. Soprattutto ci ha colpito il modo di affrontare le sconfitte: a testa bassa. E quella giaculatoria dell'allenatore dai modi signorili la lasciamo a chi ci crede. Fonseca nel caso Dzeko ha mostrato una sua cattiveria nascosta, al riparo della complicità della società. Altro che gentleman bonaccione. Per stasera auguri alla nostra Roma e, da domani, forza Mourinho.