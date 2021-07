Papà Zaniolo, questo scatto è per Tommaso

Mourinho gli ha concesso un permesso e Nicolò è corso dal figlio in ospedale

Diventare padre, quando a 22 anni ti stai finalmente godendo le libertà concesse a un figlio, non è semplice, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Da ieri, però, è diventata la nuova sfida di Zaniolo che ha preso in braccio per la prima volta Tommaso, venuto alla luce nella struttura ospedaliera Villa San Pietro. Il bimbo è frutto dell'amore, ormai concluso, tra Nicolò e Sara Scaperrotta. Una storia che nei mesi scorsi è scivolata sui rotocalchi rosa e sui social, con strascichi infiniti. L'ultimo, non più tardi di qualche giorno fa, quando la neo-mamma sulle storie personali di Instagram, ha scritto una lettera in cui ha descritto, dal suo punto di vista, il comportamento tenuto dal centrocampista giallorosso durante i nove mesi di gravidanza: "Tommaso è frutto dell'amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura (...) Per questi motivi ho tentato a più riprese di coinvolgerlo senza avere successo, ogni mio tentativo di contatto è stato vano, ed io mi sono trovata davanti un forte muro comunicativo ed emotivo". Parole dure che solamente i protagonisti della vicenda, Sara e Nicolò, sanno se corrispondono alla verità. Per ora, la cronaca racconta la volontà del ragazzo che - consigliato dalla famiglia, dall'agente e dai suoi legali - ha deciso di vivere questo momento particolare nella vita di una persona, con discrezione e privacy. Per essere presente al lieto evento, ha chiesto un permesso alla Roma, immediatamente accordato da Mourinho. Così ieri, nella seduta mattutina aperta ai media, la chioma bionda del ragazzo di La Spezia non c'era. Di certo la vita di Zaniolo da ieri non sarà più la stessa. Tommaso arriva nel momento più delicato della sua carriera. Quello dell'atteso rilancio, dopo un anno e mezzo nel quale il calciatore ha pensato, dopo il secondo ko, di dire addirittura basta con il calcio.