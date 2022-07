Opa, pronto il rush finale: il capitale salito al 93,3%

L'addio della Roma a Piazza Affari è dietro l'angolo, scrive sul Messaggero Gianluca Lengua. Ieri il club giallorosso ha registrato circa 6,3 milioni di richieste di adesioni all'Opa che fanno salire il capitale sociale detenuto dalla controllante "Romulus and Remus Investments LLC” al 93,3%. Mancano solo 1,7 punti percentuali per completare l'offerta pubblica d'acquisto (Opa) e arrivare al delisting.

Se tutto dovesse concludersi positivamente e nei tempi stabiliti allora il programma speciale ideato dalla proprietà denominato "Assist club" prenderà vita, Un "loyalty program" dedicato a tutti gli azionisti che cederanno le loro quote e che prevede innumerevoli vantaggi. La Roma potrebbe essere fuori dalla borsa entro il mese di agosto. Se così non sarà, scatterà il piano B già approvato da Consob, che prevede un nuovo aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione in combinazione con una fusione inversa della holding italiana dentro la quotata As Roma Spa.