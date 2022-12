Odriozola mette la freccia. Gini cerca l’ok

Prove di mercato. Sondaggi, incontri, molti dei quali volti a riprendere contatti mai sopiti. E così, la visita ieri dell'agente Bozzo a Trigoria, benché sia stata etichettata dalle parti "come di mera cortesia", è servita per confrontarsi su Odriozola, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. L'agente, infatti, è l'intermediario italiano del laterale destro finito nel mirino di Pinto per sostituire il partente Karsdorp. L'olandese, dopo aver sostenuto la visita specialistica nei giorni scorsi a Roma richiesta dal club, è tornato ad Amsterdam. L'avventura di Rick in giallorosso si è conclusa anche se il club per ora non ha ancora erogato la multa e ha deciso di provare a risolvere la questione a livello sportivo non conferendo alcun mandato all'ala legale della società. Un atteggiamento che suggerisce la volontà di trovare una soluzione che possa andar bene ad entrambe le parti in causa. Via Karsdorp (Juve, Marsiglia, Feyenoord e un paio di club turchi alla finestra), si apre un buco a destra, con il solo Celik nel ruolo. Ecco allora che l'idea Odriozola è più che mai attuale. Aspettando novità, ce n'è una che riguarda Wijnaldum. L'olandese, infatti, sosterrà una visita di controllo il 15 dicembre a Trigoria, propedeutica ad un ulteriore step in previsione del suo ritorno in campo. Per ora il centrocampista, dopo aver tolto il gesso, sta svolgendo sedute fisioterapiche volte a rinforzare il tono muscolare, sollecitando con diversi carichi. Se a metà mese riceverà l'ok dello staff medico giallorosso, potrà iniziare la fase successiva, quella della riatletizzazione.