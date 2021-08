Mourinho sogna il tris di coppa: la Conference League vale 20 milioni

I giallorossi vogliono battere il Trabzonspor per accedere ai gironi. Arrivare in fondo darebbe una mano al bilancio

E' la neonata fra le Tre Grazie del calcio internazionale, questa competizione in cui domani la Roma si tufferà, la pomposamente definita Uefa Europa Conference League, per brevità Conference League. La prima finale è in programma il 24 maggio 2022 a Tirana. E' stata creata per far provare il brivido delle coppe a un maggior numero di squadre e nazioni. Eppure è una competizione che ha il suo perché, si pensava peggio e invece il livello delle partecipanti sarà più o meno quello dell'Europa League. Il montepremi non è disprezzabile, anche se non ci aggiusti il bilancio. In ogni caso i Friedkin e Mourinho vogliono che la Roma sia protagonista, si legge su Il Messaggero.